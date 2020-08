El Pulso del Fútbol, 28 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las declaraciones de Juan Carlos Osorio en las que resaltó que no le interesaba hablar sobre la actualidad de Lionel Messi y sí del desempleo de los entrenadores amateur. Óscar dijo: “Nosotros como periodistas estamos obligados a hablar de los dos temas, pero estoy de acuerdo con lo que dice Osorio”. Sobre el tema César agregó: “No estoy de acuerdo, llevamos 6 meses sin ingresos y sufriendo por la pandemia, no solo los entrenadores. Lo que me molesta es el momento en el que lo viene a decir eso, me parece una declaración oportunista”.

Le puede interesar también: Ernesto Lucena: "La decisión de cómo regresa el fútbol la toma Dimayor"

Otro de los temas tuvo que ver con el éxodo de grandes figuras que ha tenido la Liga Española en los últimos años y las consecuencias que puede dejar esta tendencia. Óscar manifestó: “Alguna vez nos dijo en Madrid el presidente de la televisión española, en el mundo hay mercados que nos pagan muchos millones solo por ver jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo”. Por su parte César complementó: “No sé qué va a pasar con la Liga sin Messi. Pero creo que Messi si le debe al Barcelona, porque es el jugador mejor pago del mundo y lo ha sido en muchas temporadas, debe haber gratitud”.

Le puede interesar también: James Rodríguez y Everton ya tendrían un acuerdo económico

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual criticaba la influencia de Lionel Messi en el Barcelona y preguntaba qué pasaría si James Rodríguez hiciera lo mismo en la Selección Colombia. César destacó: “No me parecería grave que Queiroz le pregunte a James si se siente mejor jugando con un jugador o con otro, eso hace parte del mundo del futbol y no quiere decir que esté tomando las decisiones”. Mientras Óscar finalizó: “Yo sé para donde va usted y a mí no me parece malo que le pregunten a Messi en el Barcelona sobre temas de juego, lo que sí creo que es malo, es que piense que se tiene que hacer todo lo que le guste a él”.

Le puede interesar también: Chelsea fichó a Thiago Silva por una temporada

No olvide escuchar el audio del programa.