"Gordillo me dijo que está arreglando todo para venir a Independiente"

Andrés Felipe Roa, volante colombiano de Independiente de Avellaneda, comentó en diálogo con El VBAR Caracol que ha hablado con Yeison Gordillo, actualmente en el Deportes Tolima, sobre la posibilidad de que el volante llegue al cuadro rojo de Argentina. Roa también se refirió a su presente en el equipo y a la llegada de Faryd Mondragón al club.

"He visto en redes sociales y Yeison me dijo que estaba tratando de cuadrar la posibilidad de venir aquí a Independiente", comentó Roa.

Mientras que agregó sobre el regreso de Mondragón al equipo, ahora como Director de Relaciones Internacionales y Embajador del club, que es un hombre muy respetado en el club, "entre más colombianos estén en el equipo, mejor".

Finalmente, Roa dejó en claro que por su cabeza no pasaba regresar al fútbol colombiano, ante la posibilidad de que no fuera comprado por Independiente. "Siempre tuve claro que mi deseo era continuar acá en Independiente, tenia la confianza. No pasaba en mi cabeza el volver".