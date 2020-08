"Aquí no es ilegal ser independiente, por lo que no es necesario regularlo"

El director del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio a cerca del proyecto de ley que busca establecer reglas al trabajo en casa y afirmó que, el contexto de esta iniciativa es similar al de la propuesta de regulación del empleo por horas, por lo que pareciera que se está abriendo la puerta a esta modalidad con normas que de alguna forma favorecen al empleador y no al trabajador.

“Esta modalidad es muy parecida a la de cero horas implementada en Inglaterra, a través de la cual se le paga al trabajador el número de horas que labore, sin que haya una garantía de ingreso mínimo como ocurre actualmente”, señaló el experto.

Jaramillo dijo que, precisamente no se entiende porque pretenden regular una modalidad que no está prohibida.” Lo que llama la atención es que actualmente no es ilegal que en Colombia que alguien trabaje independiente y preste su trabajo por horas, además que, si llega a aprobarse este proyecto, se deteriorarían mucho los derechos laborales. Es decir, se va a terminar protegiendo al sector empresarial y se deroga el modelo de protección laboral”.

Incluso el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario asegura que, hay una contradicción en esta iniciativa, porque parecería que no va a haber un reconocimiento de las horas extras.