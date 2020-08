La banda de country The Mavericks celebra sus 30 años cantando en español

Desde 1990 existe la banda estadounidense de country The Mavericks que cuenta con varios integrantes que hablan castellano. El vocalista es Raul Malo, de origen cubano. Presentan su álbum musical más reciente “En Español”.

En LO MÁS CARACOL Raúl Malo dijo que se decidieron por hacer este nuevo trabajo con canciones muy conocidas del repertorio latinoamericano, mezcladas con algunas de su autoría. Se encuentran los temas: La Sitiera, No Vale la Pena, Sombras Nada Más, Me Olvidé de Vivir, Sabor a Mí, Cuando me Enamoro y Me Voy a Pinar del Río. Raúl aparece como autor de Recuerdos, Poder Vivir, Mujer, Pensando en Ti y Suspiro Azul.

En esta ocasión no aparecen canciones colombianas pero Raúl aseguró que para la próxima producción se tendrán en cuenta. Recordó que tiene familia en Barranquilla y que entre su sueños esta visitar Cartagena.

Durante el dialogo Raúl Malo destacó que por primera vez sostienen entrevistas con medio colombianos y que la recepción de su trabajo ha sido mejor de lo que pensaban.

En 2019 The Mavericks realizó una gira sin precedentes para celebrar sus 30 años de carrera. Fue interrumpida por la pandemia del coronavirus y la pausa de cuarentena sirvió para que continuaran trabajando en su próximo álbum “En Español”, que se lanzó el 21 de agosto de 2020.

