¿Es el narcotráfico el único culpable de las masacres en el país?

En Hora 20 un análisis a fondo de la situación de violencia que vive el país, esto ante el recrudecimiento de las masacres en algunas zonas; de la respuesta del gobierno y de sus acciones. También una mirada a los movimientos en medios de los hijos del expresidente Uribe alertando sobre el 2022.

Tres en Venecia; cinco en Arauca; seis en el Tambo y seis en Tumaco son las lamentables cifras y los escalofriantes escenarios donde fueron asesinadas 20 personas en casi menos de 72 horas. Esa cifra y esos lugares hoy retrata las horas de horro que ha vivido de nuevo el país por cuenta de un recrudecimiento de la violencia en zonas donde el control por el territorio; las rutas del narcotráfico; el poder y los actores ilegales hacen parte del panorama cotidiano para miles de comunidades que hoy están paralizadas por el horror de las masacres.

Estas cifras deben ser entendidas por el país como jóvenes; menores de edad; padres de familia; campesinos; estudiantes que han terminado como víctimas de una violencia en la que nada tienen que ver. Según el portal Verdad Abierta, en los últimos 20 meses, es decir un poco menos de lo que va de este gobierno, se han registrado 93 masacres, las cuales han dejado 328 personas muertas; cifra que contrasta con la del Ministerio de Defensa, pues en el ejercicio del portal se comparó y para la cartera castrense en ese mismo periodo se contabilizaron 38 masacres con 193 víctimas.

La respuesta a esta ola de violencia y de masacres por parte del gobierno ha sido responder con espejo retrovisor; buscando como único culpable al narcotráfico y aprovechando para volver a las aspersiones con glifosato. El ministro de Defensa ha insistido en repetidas ocasiones que la fórmula para detener las masacres u “homicidios colectivos” como lo prefiere el gobierno, es el glifosato. Además, ha insistido que hay una politización de las masacres. Por el lado del presidente que también insiste en que son homicidios colectivos, y que solo apareció en Samaniego y Llano Verde ocho días después de las masacres que se vivieron, fue recibido con arengas sobre la paz, su implementación y planes para que se detenga la espiral de violencia que hoy viven esos municipios.

Lo que dicen los panelistas

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, señaló que palabras del ministro de Defensa sobre el uso de la palabra “masacre” demuestra la baja tolerancia al debate y el pensamiento crítico que tiene este gobierno. “El gobierno es intolerante a cualquier estrategia distinta de la que para ellos funciona. Creen tener soluciones mágicas, consideran que aspersión tiene resultado positivo sobre masacres y todo lo centran en narcotráfico, pero esa es solo una de las facetas”, advirtió sobre la manera como el gobierno ha respondido a las masacres. También comentó que el gobierno pone todas sus apuestas en la aspersión con glifosato, una solución que se podría implementar solo hasta mediados del próximo año.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, esto no es solo narcotráfico, pues advierte que las zonas más afectadas por la violencia han sido abandonadas por décadas en donde no hay justicia, ni educación, ni oportunidades. Además, cree que no es un asunto que se solucione con más fuerza pública. Por lo que sostiene que uno de los elementos a considerar es que llevar el Estado a estas zonas toma mucho tiempo y que no es algo que se va a solucionar en un corto plazo. Desde el plano de la agricultura planteó que esta se dificulta al momento de sacar productos y donde hay cultivos ilícitos se vive con el miedo de actores armados que se camuflan. “Esto es una generación de zozobra a la gente del campo.”

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, apuntó que el gobierno tiene razón al señalar al pasado reciente como una de las causas de la violencia que hoy vive el país, esto en relación con el aumento de cultivos ilícitos tras la firma del Acuerdo de paz con Farc. Planteó que una de sus preocupaciones son los tiempos para solucionar los problemas, pues cree que la solución de que el Estado llegue a las regiones tiene unos tiempos muy distintos a los del orden público, por lo tanto, piensa que al menos en temas de seguridad, la intervención se debe dar de manera urgente.

Juan Diego Restrepo, periodista y director de Verdad Abierta, habló como investigador sobre los datos de las masacres y señaló que las diferencias entre sus cifras y las del gobierno están dadas por un tema metodológico, pues es que mientas para el gobierno una masacre es cuando son asesinadas cuatro personas o más en un mismo espacio y por un mismo actor armado; para Verdad Abierta, medio del que es director, las masacres son cuando hay tres personas asesinadas o más, tal como lo establece la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos desde el año 1991 y que fue adscrito por la Defensoría del Pueblo desde 2001. “Nuestro ejercicio fue un rastreo de prensa cruzado de tres o más víctimas en 2019 y lo que va de 2020, eso da 93 masacres en 20 meses a la que se le suma la de anoche. 50 masacres en 2019 y en este van 44”, y señaló que los departamentos con más casos son Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Nariño. También sostuvo que llama la atención una alta impunidad y que algunas de estas masacres no se están dando en zonas rurales o apartadas completamente del Estado, ejemplo de esto, las ocho masacres que lograron registrar en Cúcuta. Terminó diciendo que el año pasado fueron 50 según el conteo que ellos llevan y se pregunta ¿dónde estaba el Estado y la discusión pública en este momento? Por lo que siente que hay un asunto de percepción en el que a veces se prefiere no mirar para no dar explicaciones.