Lucas Jaramillo y los detalles de la llegada de Edwin Cardona a Boca

Lucas Jaramillo, exjugador colombiano y representante de Edwin Cardona, entre otros futbolistas del país, contó detalles de la llegada del volante antioqueño a Boca Juniors en diálogo con El VBAR Caracol. Jaramillo se mostró conforme con el regreso del colombiano al cuadro 'Xeneize'.

"Edwin Cardona irá a préstamo por los próximo 16 meses a Boca Juniors con opción de compra que vence en diciembre de 2021", comentó el representante, quien evitó hablar de su ausencia en el Mundial de Rusia: "No vale la pena recordar por qué Edwin no fue al Mundial, es una pelea que no vale la pena dar".

Por otro lado, Jaramillo se refirió a Sebastián Pérez, de quien comentó se trabaja para poder dar una noticia pronto sobre su futuro. "Ya es hora de que Sebas pueda ir a demostrar su fútbol y desarrollar su carrera".

De David Ospina, portero del Napoli y de la Selección Colombia, dijo: "David tuvo una muy buena temporada, termina ganándose la confianza de Gattuso... Yo pienso que David está en este momento bien, pero analizando el mercado si hay una posibilidad".

Finalmente, de Jhon Duque, volante y capitán de Millonarios, explicó que se han producido varios movimientos, pero de momento, ninguna oferta concreta para contratarlo.