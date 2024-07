Curso gratis de criptoactivos y finanzas digitales: Dónde y fecha límite para inscribirme

Las transacciones digitales son cada vez más relevantes. Todo esto ocurre en un mundo en el que sin duda se le ha dado prioridad a la tecnología. Aunque algunos prefieren realizar los pagos de manera presencial y con efectivo, ya muchos mantienen su dinero digitalmente.

En concreto, las transacciones electrónicas son aquellas que se realizan por internet. No obstante, hay una cantidad increíble de acciones que pueden hacer las personas de manera digital. Por ejemplo, realizar una compra en Mercado Libre o Amazon, o hasta pagar los servicios mediante PSE.

Expertos han explicado que los pagos en internet pueden llegar a ser mucho más seguros. Sin embargo, siempre es importante que la ciudadanía tenga precauciones. Por ejemplo, es necesario que se verifique que en efecto se está pagando a la persona correcta; así como se hace la transacción desde una conexión segura (un sitio web que protege los datos de las personas, tales como contraseñas).

Ahora bien, con la tecnología han surgido los criptoactivos. De acuerdo a la Unir, son un activo que se relacionan con la criptografía: “Los criptoactivos no solo se deben de entender como criptomonedas, es mucho más que eso. Es un tipo de activo basado en la criptografía, lo cual significa que, a diferencia de otros activos a los que estamos más acostumbrados, no son tangibles. Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.”

En la actualidad, hay varios tipos de criptoactivos, como las criptomonedas, que son las más famosas, como el bitcoin, ethereum o ripple. Además, existen los tokens, que son fungibles y no fungibles. Entre los tokens no fungibles son bastantes famosos los NFT.

La Unir ha explicado que si bien los criptoactivos son vistos como monedas digitales, en general, tienen más usos. “Un criptoactivo sirve como un medio de intercambio. No es una opción todavía muy extendida, pero ya hay negocios en España que además de la moneda de curso corriente, el euro, aceptan criptoactivos como una forma de pago para bienes y servicios.”

Asimismo, los criptoactivos han llegado a ser vistos como un método de inversión, tal como ocurre con el oro. Es por esto que hay ciudadanos en el mundo que cuentan con sumas grandes de criptomonedas, o tienen bienes digitales en el metaverso como una vivienda o una obra de arte digital.

Curso gratis de criptoactivos y finanzas digitales:

La Universidad Javeriana tiene un curso corto y gratuito sobre Criptoactivos y Finanzas Digitales. Las personas lo pueden realizar directamente desde la plataforma de edX, plataforma que brinda un espacio para que las mejores universidades del mundo enseñen gratuitamente sobre temas actuales.

Sobre el curso, la universidad Javeriana explicó: “El curso busca informar a los participantes (mayores de edad) en conceptos como Blockchain, tipos de criptoactivos, Bitcoin, billeteras digitales, centrales de intercambio de criptos y economía descentralizada. El fin del curso es mostrar a la comunidad la nueva generación de uso del dinero en el mundo y que de una manera informada tomen decisiones sobre el manejo de sus activos”.

Por otra parte, la necesidad de este curso nace luego de que la Universidad Javeriana ha identificado que muchos caen en las redes de delincuentes que roban el dinero de manera digital. Entre las trampas prometen inversiones y valorizaciones irreales.

El curso dura alrededor de 6 semanas, en donde los estudiantes tendrán por semana de 4 a 5 horas de clase. A diferencia de los otros cursos de edX, en este los aprendices deben seguir el cronograma específico del profesor.

El curso estará activo desde el 5 de agosto y cerrará el 29 de noviembre, por lo que los estudiantes deben tener en cuenta que en ese período serán las clases.

Para hacer el curso dé clic aquí