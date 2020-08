Debate Alargue: Son tan buenos ambos, que no hay favorito para la Champions

Compañeros en la selección Colombia y en el Once Caldas, Tressor Moreno y Elkin Soto se unieron una vez más pero esta vez como analistas para encontrar al favorito de la final de la Champions League entre el Bayern Munich y el PSG. Además nos cuentan varias anécdotas de su época en el Once y en la selección. No se pierda esta conversación distendida entre un grupo de amigos alrededor del fútbol.