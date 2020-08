¿Cómo está la cobertura de internet en el campo colombiano?

La pandemia del coronavirus obligó a la humanidad a incrementar su conexión con la red mundial de internet para seguir adelante con sus estudios, sus trabajos y todo lo que realiza en sus vidas, pero lamentablemente no todos lo han podido hacer porque muchas comunidades no tienen acceso.

Por esta razón, un grupo de organizaciones civiles crearon una plataforma denominada “Acá no hay internet”, que pretende mapear de manera colaborativa los territorios de América Latina donde no hay internet, es deficitaria la conexión o, en muchos casos, lo tienen pero no hay dinero para pagarlo, según lo informó en Al Campo, de Caracol Radio, Diana Díaz, directora de la Corporación Diversidad Rural, una de las impulsoras de esta iniciativa.

Explicó que se trata de un proceso sencillo, que se hace ingresando a la página www.acanohayinternet.org busca el “mapea aquí”, luego el sitio que va a reportar, lo señala y responde algunas preguntas sobre las deficiencias del servicio.

En el caso colombiano, Diana Díaz dijo que, según cifras oficiales, más de la mitad de los colombianos no tienen acceso a internet. Hoy están conectados 21.7 millones, pero 23.8 millones no tienen el servicio y buena parte de ellos están en las zonas rurales.

Señaló que en América Latina hay bastantes zonas donde ya se han determinado deficiencias, e invitó a los oyentes de Al Campo, a sumarse a la iniciativa. Escuche los detalles de cómo hacerlo, en la entrevista que encuentra en el archivo de audio anexo: