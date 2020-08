Confidenciales de las 12

Cancillería le da 5 días a María Jimena Durán Sanín para regresar a Colombia.

Durante los últimos días se ha hablado de María Jimena Durán Sanín, Cónsul de Colombia en Londres, a quién nuevamente la Cancillería le dijo que tenía 5 días para regresar a Colombia.

Muchos se ocupan de decir que se trata de la hija de Noemí Sanín, lo que es cierto, pero está en Londres por sus capacidades y la nombraron en este cargo a pesar de estar tener un trabajo estable en Colombia.

La Cancillería colombiana la nombra y luego le anula este nombramiento previo a demanda judicial porque se abrían saltado la lista de funcionarios de carrera ¿Culpa de la nombrada o de la Cancillería? Aunque la demanda es contra el Ministerio de relaciones exteriores, a la afectada no se le informó, después le dicen que se quede atendiendo a los colombianos que enfrentan la pandemia en Londres, a lo cual obedece.

Luego de una nueva tutela, en medio de la pandemia y con términos judiciales y diplomáticos suspendidos y vuelos cerrados le envían una comunicación para que regrese en 5 días ¿En qué va a regresar si no aún no hay vuelos internacionales? No es serio lo que están haciendo con esta funcionaria.

El Defensor del Pueblos saliente tendría una propuesta en Europa.

Se abre la posibilidad de que Carlos Negret, Defensor del Pueblos saliente, pueda ser embajador en Ginebra.

En libertad jefe de una organización criminal.

Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias 'Gárgola', señalado de ser el jefe de la organización criminal conocida como “La Constu” quedaría en libertad por vencimiento de términos. Cabe recordar que la Fiscalía determinó que un oficial del Ejército brindaba seguridad a Bastidas y se escondía en el Cantón Norte en Bogotá.

El presentador y actor Agmeth Escaf quiere ser presidente de Colombia en 2022.

Publicó en su cuenta de Twitter un anuncio con el deseo de competir en las próximas elecciones y convertirse ser jefe de Estado. Pidió apoyo a sus seguidores, que no saben si se trata de una broma o si en realidad tiene aspiración presidencial, sin embargo si desató una lluvia de comentarios.