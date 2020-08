"Niños sin colegio son presa fácil del reclutamiento": Obispo Tumaco

La emergencia social, económica y sanitaria por cuenta de la pandemia del COVID-19 sigue complicando la realidad de algunas zonas del país donde las repercusiones se hacen cada vez más graves.

Es el caso de Tumaco, donde las autoridades alertan que además de tener problemas económicos y sanitarios, las medidas de aislamiento han permitido que aumente la presencia de grupos armados y economías ilegales.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Monseñor Orlando Olave Villanova habló sobre el reclutamiento de menores en esta zona y la propuesta de crear una agenda local de paz.

“El reclutamiento es un problema que se ha recrudecido por esta situación, en medio de la pandemia los niños sin colegio y los jóvenes sin ir a una institución educativa son presa fácil de esta realidad, en zonas del pacifico la crisis social ha aumentado con altos niveles de desempleo y pocas posibilidades de estudio para los muchachos” afirmó.

Además agregó: “La iglesia siempre va a trabajar por esa idea de paz y reconciliación, una paz más allá de los acuerdos donde toda la ciudadanía se vincule y donde llamemos los grupos armados ilegales a qué piensen en paz como una realidad para el país”.

Monseñor Olave explicó que las personas de Tumaco tienen una desesperanza aprendida por el olvido del Gobierno Nacional:

“En Tumaco hay problemas muy graves de alcantarillado y agua potable, el agua no es permanente y nos toca acudir a pozos nos toca comprar agua (…) La mayoría de las personas en Tumaco son gente buena, trabajadores. Hay como una desesperanza aprendida, l a gente cree que esto no se va a solucionar no creen en el Gobierno Nacional y tampoco en los gobiernos locales”