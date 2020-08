El Pulso del Fútbol, 18 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nivel mostrado por el Barcelona desde que llegó Quique Setién al equipo catalán. César comentó: “El mismo Messi lo advirtió, dijo que si seguían así, iban a perder contra el Nápoli. Le ganaron al equipo italiano, pero desde que llegó Setién, ese equipo nunca jugó bien”. Sobre el tema Óscar resaltó: “Voy a decir esto con el mayor respeto, algunos oyentes me están presionando para que diga que Messi no es el mejor jugador del mundo y les advierto que no lo voy a decir. Para mí, sigue siendo el mejor”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador español Pep Guardiola y el cambio de formación que implementó en el partido del Manchester City frente al Olympique de Lyon, en el que utilizó tres defensores centrales. Óscar manifestó: “Quiso acertar, pero se equivocó al cambiar de esquema. El resultado final lo demuestra, pero lo mató también, la eficacia del Lyon”. Por su parte César finalizó: “Perdió y perfectamente se puede afirmar que el planteamiento fue equivocado. Ahora, los tres centrales que puso Guardiola son rápidos y servían para ese tipo de juego. Es difícil hablar de que el esquema fue el culpable del resultado”.

