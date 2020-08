Elección de Procurador y Defensor: ¿cuál debería ser el perfil idóneo?

Esta noche en Hora 20 un análisis de los procesos de elección y de terna para escoger dos importantes cargos: Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo. También un debate sobre un artículo del diario El País que se pregunta sobre el futuro de Duque en la presidencia; una mirada a una nueva polémica entre la alcaldesa Claudia López y la Casa de Nariño por el páramo de Santurbán.





Esta semana por coincidencia se cruza la conformación de la terna para Procurador General de la Nación y la elección para Defensor del Pueblo; dos de las dignidades más importantes del Ministerio Público y de quienes tendrán que llevar las riendas de ambas instituciones durante los próximos cuatro años. Sin embargo, desde varios organismos y fundaciones se ha alertado sobre la necesidad de ternar y escoger candidatos idóneos para el cargo; con conocimiento; experiencia y alejados de la política, aunque eso por ahora parece imposible.





En el caso de la Defensoría del Pueblo el presidente Duque presentó la terna el pasado jueves; sin embargo, el lunes, una de las ternadas, Elizabeth Martínez renunció a la carrera, al parecer por falta de garantías en el proceso de elección en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, quedaron en el camino, Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y por ahora el virtual ganador, pues cuenta con el apoyo de los grandes partidos; la otra ternada por Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras y esta tarde se conoció el nuevo candidato, Luis Andrés Fajardo, actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, y ha sido director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda.





Lo que opinan los panelistas

Miguel Gómez, consultor y presidente de Fasecolda,apuntó que el sistema actual para escoger Defensor está diseñado por la Constitución del 91 y cree que no es malo; que en general está bien pensado, pero cree que el problema de fondo es que hay un tinte político en este tipo de elecciones “el problema es que para que lo ternen, debe tener padrino político y después del padrino, necesita coalición de parlamentarios que lo apoyen”, explicó sobre el proceso de elección.

Sobre la agenda que se marca en el gobierno Duque por cuenta de la detención del expresidente Uribe, sostuvo que lo ocurrido sí podría significar menos capacidad de manejo del Centro Democrático en el Congreso y que también es un golpe duro para el gobierno.

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista y directora del podcast “Buceando en el naufragio”,la figura de Defensor del Pueblo debe estar centrada en una persona que conozca y sepa de derechos humanos, cercano a los activistas y a los más vulnerables; pero cree que con la terna presentada por el gobierno Duque, hay ligereza en la elección de los perfiles, y tomando un trino de Gonzalo Sánchez, dijo que esta parce ser una terna de defensa del gobierno y no del pueblo. A lo que agregó que lo mínimo que se esperaba con esta terna, es que el gobierno se tomara en serio el asunto y se revisaran las hojas de vida para que al menos los candidatos cumplieran con los requisitos legales.

En cuanto a la elección de Procurador, dijo que el ajedrez político en el Congreso va a tener una distribución de poder de distintos partidos ante las elecciones que hay en este periodo, por lo que considera que esa forma de elección puede generar equilibrios para que un solo partido no se quede con todo el poder, por lo tanto, plantea que, si la Defensoría queda en manos del gobierno, espera que la Procuraduría sea más independiente.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical,señaló que las elecciones para cargos como Defensor y Procurador trascienden de la coyuntura y se llega al debate sobre la forma de elección; pues plantea que, de alguna manera en el sistema de elección de Defensor es complejo esperar independencia, pues la terna la presenta el gobierno y eso responde a las funciones e intereses del gobierno y la relación con el Congreso.

En cuanto a la situación del presidente Duque de cara a la detención del expresidente Uribe, dijo que este hecho se da en medio de los dos años de gobierno de Duque, lo que debería llevarlo a pensar si se la juega por una agenda radical, de polarización, de hacerle un favor a su partido político y sin dejar legado. O si se la juega por una agenda que construya, que genere unidad y sea recordado como el presidente de la reactivación económica.

Para Juan Esteban Lewin, director de La Silla Vacía,la terna presentada para Defensoría del Pueblo no es una con las calidades necesarias para el cargo, y le prestó especial atención al hecho de que el presidente rearmara la terna en tan poco tiempo con un candidato con una línea muy clara, que corresponde al resto y es que todos son de la misma universidad: la Sergio Arboleda “eso llama la atención, parece que la presidente quizás no tiene o no conoce tanta gente por su trayectoria porque no terna a nadie más que no sea de su alma mater. En ese mecanismo de terna parece que hay dificultad y es que el presidente tenga de donde elegir.”

Frente a la manera cómo puede quedar la Defensoría y Procuraduría, señaló que la primera sin demeritar sus funciones tiene menores alcances políticos; menos presupuesto y menos capacidad que la Procuraduría, por ejemplo, el poder de sancionar.