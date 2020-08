El Pulso del Fútbol, 11 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el correo de un oyente, el cual recordó que ayer, hace 82 años, se inauguró el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Óscar dijo: “Es nuestro templo más importante en el fútbol, y no solo por Santa Fe, Millonarios y la Selección Colombia, sino por otros equipos como Nacional, que ganó su primera Copa Libertadores en ese escenario”. Sobre el estadio César agregó: “Nació cuando el alcalde era Jorge Eliecer Gaitán, para albergar los Juegos Bolivarianos de Bogotá en 1938. Y el primer partido de fútbol ahí, se jugó el 10 de agosto del 38 entre Colombia y Ecuador”.

Otro de los temas tuvo que ver con un nuevo correo, el cual afirmaba que las declaraciones de Zinedine Zidane sobre las ausencias de Gareth Bale y James Rodríguez, ventilaban temas personales, que no le correspondían revelar al entrenador. Óscar manifestó: “El problema no es que se ventilen informaciones de lo que ellos sienten, el problema es que son muy costosos y nadie quiere pagar por ellos”. Mientras César respondió: “Hay algo que no comparto con el oyente, él dice que Zidane ventilo los asuntos personales de James y Bale. Él solo dijo que los jugadores no quisieron ir a los partidos, pero fue respetuoso y no reveló nada personal”.

Además opinaron acerca de la opción que tiene el volante colombiano Juan Fernando Quintero de pasar al fútbol chino y las consecuencias de esa decisión. César destacó: “Si la oferta es la que dicen, de 10 millones de dólares por temporada, yo me iría corriendo ya mismo para allá”. Mientras Óscar finalizo: “Lo de Quintero es bien raro, juega bien, mete muchos goles en Colombia, se va a Europa y no rinde, vuelve a Suramérica y le va bien, es muy raro. Yo también pienso que se debe ir a China”.

