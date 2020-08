El Pulso del Fútbol, 7 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hicieron su editorial. César habló sobre el nuevo presidente de la Dimayor y Óscar sobre la decisión de la Conmebol de otorgarle la sede del Sudamericano Sub-20 del próximo año a Colombia. César dijo: “Ganó Fernando Jaramillo la presidencia de la Dimayor, era la mejor opción por sus condiciones personales y profesionales, pero también por llegar del mundo empresarial. Ojalá lo dejen trabajar”. Sobre su tema Óscar destacó: “Es increíble que Ramón Jesurún haya pedido la sede del Sudamericano Sub-20 del próximo mes de febrero. En estos momentos, el palo no está para cucharas”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de una oyente, la cual criticaba al Real Madrid, porque según ella, el equipo merengue siempre recibe ayudas arbitrales en la Liga de Campeones. César manifestó: “No es que las ayudas de los árbitros sean una mentira, lo que digo es que el VAR no toma decisiones. Es cierto que al Real Madrid le han ayudado, pero no prejuzguemos antes del partido de hoy”. Por su parte Óscar complementó: “Cuando uno se refiere al VAR, no se refiere a la pantalla, hablamos de los que lo manejan. Al Real Madrid lo han ayudado, pero también ha ganado por su propio merito”.

