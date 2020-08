¿Cómo hablan los colombianos?

Héctor Suárez Gomís, en su libro 'El pelón en sus tiempos del cólera', le dedica un fragmento a Colombia y las expresiones únicas en la región; pues, a pesar de ser un hispano hablante, durante su estadía en Bogotá se dio cuenta de la brecha dialectal entre los paises de México y Colombia.

Esta parte la compartió en un Instagram Live junto con la integrante del grupo Pandora Isabel Lascurain y fue motivo de muchas respuestas positivas.

"¿Quién se iba a imaginar que en Colombia el término 'calentura' tiene que ver con los impulsos sexuales y no con fiebre? Un día yo tuve 39 de calentura y fui a la farmacia, a la droguería perdón (así se le llama allá). Entonces le pregunté a la señorita que atendía que si me daba algo porque no se me bajaba con nada, ella me señaló un lugar y me encontré con un estante con condones y lubricantes. Le dio un ataque de risa y me dijo que el efecto del viagra se me iba a quitar en unas horas. Le expliqué mis síntomas y le dije que era mexicano y al final me entendió y me dio lo que necesitaba", narra el artista mexicano.

Las anécdotas provocaron las carcajadas de Isabel Lascurain y, por supuesto, de muchos seguidores. Es por esto que quisimos hablar con Héctor Suárez Gomís para que nos compartiera su paso por Bogotá y las anécdotas más divertidas que tuvo que vivir durante el rodaje de 'El Zorro'.