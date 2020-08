Nueva constituyente: ¿es conveniente la propuesta?

En Hora 20 un debate de una manera más decantada la propuesta de una constituyente por parte del uribismo; del papel del gobierno de Iván Duque en medio de esta acción judicial. También una mirada a la polarización que se ha generado de cara a la actual situación política.

Más allá de los mensajes de solidaridad; de tristeza y de indignación por parte de miembros del Centro Democrático tras la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia; el uribismo empezó a centrar todos sus esfuerzos y mensajes en una sola propuesta: una reforma a la justicia a través de una nueva constituyente.

El anuncio fue realizado anoche por la senadora Paloma Valencia, que antes de abandonar la sesión del la plenaria del Senado, manifestó la intención de la colectividad de impulsar una nueva constituyente, en la que se pueda reformar toda la justicia a través de una sola corte y en la que se eliminen las otras cinco que hoy existen, incluyendo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, se refirió cómo debería componerse esa corte única “En la que magistrados no tengan puerta giratoria y que no tengan vínculos que los mezcle con lo electoral.” Al paso de la declaración de la senadora Valencia, en un comunicado del partido Centro Democrático, le propone al país una nueva Asamblea Nacional Constituyente que tenga como propósito despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones.

Para algunos líderes de la oposición esta propuesta corresponde a fruto del desespero. Sin embargo, la idea de una constituyente no ha sido ajena a distintas corrientes políticas; pues en 2016 cuando se debatía el futuro del Acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Uribe y varios miembros del Centro Democrático decían que era el momento para una nueva constituyente; incluso el entonces senador Iván Duque apoyaba la propuesta. De otro lado, el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, también en 2018 hizo un llamado a hacerle cambios a la constitución, pero esta vez con un enfoque social.

Lo que opinan los panelistas

Para Rodrigo Uprimny, abogado, columnista, profesor universitario e investigador de Dejusticia, la propuesta de una constituyente en este momento es equivocada. Pues expuso razones basadas en que el Centro Democrático no lanza esta propuesta como producto de una discusión pública, sino que lo hace en una especie de revanchismo a la justicia por la decisión que toma la Corte Suprema en contra del senador Uribe. También expuso que le sorprenden los cuestionamientos a la Corte, pues esta decisión se está confrontando desde algunos sectores con argumentos equivocados. Frente a la propuesta de una corte única, dijo que eso se puede discutir. Sin embargo, señaló que es inconveniente hacer una propuesta que desde ese nivel se ve como un revanchismo hacia la corte.

Agregó que debe haber unos principios mínimos para evitar más escenarios de polarización, por ejemplo: que nadie esté por encima de la ley; el respeto por la independencia judicial y las decisiones que se tomen; el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista, planteó que abordar una constituyente es algo muy complicado “no me gusta que se presenten estas ideas tan maximalistas en momentos de combinación de crisis.” No obstante, apuntó que sí estaría de acuerdo con una reforma a la justicia, la cual sea discutida en una constituyente, pero de igual forma plantea que le preocupa el alcance que pueda tener esta figura.

Frente a la narrativa que se ha dado durante estos días de las Farc en el Congreso Y Uribe detenido, sostuvo que puede que estos dos temas no sean comparables y que cada uno tenga sus causas y reglas, pero que de alguna manera tienen connotaciones políticas muy profundas y que el mensaje que se le envía a la sociedad y la lectura que tiene el ciudadano es que la persona que combatió a la guerrilla hoy está detenido y los otros están libres.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, señaló que no le gusta la idea de una constituyente, pues siente que esta tendría un alto costo y que hoy es inviable. Además, sostuvo que en el país cada que hay un problema, se da pie para que los líderes políticos empiecen a hablar de una constituyente y opina que eso no es lo correcto. No obstante, explica que sí se debe hacer una reforma a la justicia, pues se deben tener en cuenta problemas de tiempo atrás como el Cartel de la Toga.

Frente a las críticas por la posición del gobierno y de miembros de su gabinete por el apoyo que han demostrado al expresidente Uribe, dijo que ellos acatan las decisiones judiciales, pero que de igual forma tienen derecho a opinar, lo cual no se puede leer como un ataque a las instituciones. Por otro lado, dijo que este hecho marca el partidor de las presidenciales de 2022 tanto del Centro Democrático, como de otras colectividades.

Para Lariza Pizano, politóloga y analista, un partido político puede proponer lo que quiera en el contexto de una democracia, pero opina que la propuesta de una constituyente genera la sensación de que es una represalia a la Corte. Y dijo que esto se acompaña “con una narrativa muy similar a la de la época anterior al plebiscito en la cual hay una contraposición con todos los temas a la paz y que el hecho de que Uribe hoy esté en detención domiciliaria es pegado a una narrativa al hecho de que hubo un acuerdo de paz.”

Frente a la situación política, dijo que la apuesta del Centro Democrático de convertir a su caudillo en un mártir es una propuesta con un propósito electoral muy claro. Y que esta narrativa entre el proceso de paz y Uribe, la cual no tiene mucho sentido, parece, según la politóloga que vuelve a ser la base para la campaña electoral del 2022.