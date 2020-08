“Desigualdad social y sostenibilidad, los grandes retos”: Alejandro Gaviria

Este viernes en Hora 20, una entrevista con el rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, Alejandro Gaviria. En la que habló de cómo recibió la pandemia y aseguró que sus días han estado marcados por entender esta realidad y con la consciencia de cómo va a cambiar el mundo.





Comentó que desde lo colectivo ha cambiado de opinión desde el inicio de esta coyuntura, pues antes sus preocupaciones estaban enmarcadas en la salud pública y ahora se han desplazado a la devastación social, a los efectos económicos y a las repercusiones institucionales.





Frente a la situación de los jóvenes comentó que han tenido una gran carga “creo que los jóvenes han pagado un precio alto, principalmente los que están entre 10 y 20 años, una carga muy grande y hay indiferencia de la sociedad frente a lo que ocurre con los jóvenes.”





Además, hizo reflexiones sobre la manera como el mundo ha reaccionado a la llegada de la pandemia, pues considera que del coronavirus se sabe todo, pero al mismo tiempo no se sabe nada. Por lo que apunta que cree que las condiciones están dadas, frente al cambio climático, la conexión global y el crecimiento demográfico para que seamos más vulnerables ante próximas pandemias. “No vemos mecanismos de cambio global; siento que ese es el gran debate de la humanidad.” Además, dijo que los cambios de comportamiento serán vitales para enfrentar la situación que estamos viviendo; pues considera que, a través de autoritarismos y reglas impuestas, la situación no dará frutos.





También habló sobre los retos de la educación; pues señaló que le preocupa que desde algunos sectores como los “alternativos” se haya aceptado la parálisis de la educación. Dijo que el debate se debe dar a fondo y entender las consecuencias que genera tener a la educación paralizada. Sin embargo, dijo que las condiciones económicas para un gran sector de la población se van a complicar, con lo que se reduce el acceso a la educación. Por otro lado, dijo que la pandemia también deja enseñanzas en el sector, pues la educación está mucho más conectada; llegará a más regiones y que otras personas tengan nuevos accesos.

Cuando se le preguntó sobre una posible aspiración presidencial, dijo que no ha recibido una propuesta formal, pero que de igual forma no se ve en la política electoral “no veo que sea mi mundo, ahora tengo responsabilidades con la universidad y de aportar desde el ámbito académico”, concluyó. Sin embargo, se refirió a la política colombiana y advirtió que esta se volvió un lugar común, no hay liderazgos, grandezas y se perdió una agenda reformista que busca transformar a la sociedad.





Durante la entrevista reveló que acaba de terminar un nuevo libro; pues el último que publicó quedo al final con un ensayo en punta con el que quería continuar. En su nuevo ensayo hay relación con la obra del escritor Aldous Huxley y su libroLa isla, el cual considera perfecto para este momento ya que se aborda la guerra fría con una mirada pesimista sobre el mundo y sobre nuestra capacidad de autodestrucción. Explicó que el libro será de ocho capítulos, estará listo para septiembre y su título será “Otro fin del mundo” inspirado en un grafiti.

La entrevista en Frases:

“Sin cambios en comportamiento, va a ser difícil lidiar con lo que falta.”

“No veo mecanismos de cambio global; ese el gran debate de la humanidad.”

“No soy capaz de prever un mundo similar a lo que teníamos el año pasado.”

“Las oportunidades se están sesgando cada vez más.”

“Me preocupa aceptación de la parálisis en la educación.”

“Siento que las pandemias van a ser mucho más frecuentes.”