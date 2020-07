El Pulso del Fútbol, 31 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión del Ministerio del Deporte, de suspender el reconocimiento deportivo del Cúcuta, por las deudas de su presidente José Augusto Cadena. Óscar dijo: “El equipo no tiene la culpa de nada. Desde el pulso estamos con los hinchas del Cúcuta, que no tienen la culpa de nada de esto que está pasando”. Sobre el tema César agregó: “El Cúcuta no tiene la culpa como equipo, pero tienen un presidente que no paga y no hay que ir a ninguna instancia, simplemente hay que pagar”.

Otro de los temas tuvo que ver con el candidato a la presidencia de la Dimayor Fernando Jaramillo y la relación que tiene con los presidentes de los clubes del FPC. Óscar manifestó: “No puedo garantizar si todos los presidentes de los clubes conocen a Fernando Jaramillo, pero yo lo conozco y sé que es un gran profesional”. César por su parte complementó: “Yo también lo conozco y doy fe de su capacidad, integridad y de su condición humana y profesional”.

Además opinaron acerca de la situación de Juan Fernando Quintero como suplente de River Plate y en la que aún así es figura del equipo argentino. César destacó: “No necesariamente hay que ser titular para triunfar, mire el caso de Muriel en el Atalanta. A Quintero le pasa lo mismo, es ídolo y figura de River”. Mientras Óscar respondió: “Más que verlo en las portadas de los diarios argentinos, yo lo quiero ver jugando, porque no me gusta verlo de suplente”.

No olvide escuchar el audio del programa.