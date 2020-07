"En la radio se tiene la libertad de expresar muchas cosas": Marbelle

Desde este 1 de agosto inician las transmisiones en Bésame Bogotá, emisora radial del Grupo Prisa, que tendrá la incorporación de distintos talentos, como Marcelo Cezán y la misma Marbelle.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la artista habló sobre sus expectativas para este proyecto y el reto de compartir dicho espacio con José Luis Mateus, Diego Fercho, Carolina Carreño y Natalia Correa.

“Estoy ansiosa, pero muy feliz con la noticia. Nunca he sentido que me quede un reto que me proponga”, dijo sobre su llegada a la emisora.

Recordemos que la ‘Reina de la tecnocarrilera’ ha incursionado también en la presentación en televisión. Sin embargo, con la radio podrá estar en más contacto con la gente.

"En la radio se tiene la libertad de expresar muchas cosas. Las mujeres tendrán un especio para ellas aquí", contó.

Por ahora, la experiencia en radio será desde casa, pero espera que algún día sea desde cabina.

Los interesados podrán sintonizar la frecuencia 97.4 fm de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.