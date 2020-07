Londoño: "Se pedirá perdón a aquellos que fueron reclutados por la fuerza"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Rodrigo Londoño, líder del Partido Farc, se refirió a las críticas que ha tenido esta organización, tras negar que en el marco del conflicto armado se adelantaron prácticas de reclutamiento a menores de edad.

Según Londoño, aunque estas prácticas no estaban permitidas en los estatutos, no significa que el fenómeno no se dio. Aseguró que, en compañía de la Comisión de la Verdad, el partido sigue recopilando información sobre las conductas indebidas, y se reconocerán este tipo de actos.

“Hay fenómenos que se dieron, y estamos trabajando en función de recopilar información. En el artículo 9 del estatuto dice que a las Farc se unen personas que son conscientes de la lucha armada, pero estamos estableciendo quienes incumplieron las mismas normas, hemos escuchado jóvenes que dicen que fueron obligados, y si eso pasó, pues hay que reconocerlo”, afirmó.

“Hemos recopilado información buscando las cosas que no se hicieron bien, que no se hicieron en el marco de las normas y las conductas que debemos tener. Eso no significa que el fenómeno no se dio y lo vamos a reconocer hasta donde sea necesario e incluso pedirle perdón a quienes hayan pasado por ese proceso”, añadió.

Sobre la charla que tuvo con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, Londoño aseguró que coincidieron en varios puntos alrededor de la construcción de paz. Además considera que debe reconsiderarse su participación en la justicia transicional.

“Yo no soy abogado y no conozco de estos temas jurídicos o legales, pero lo que sí creo, es en todo lo que se puede hacer para que la verdad completa salga a la luz, para que nos permita reconciliarnos. Sobre su participación en la justicia transicional creo que se debería reconsiderar esa posibilidad”, dijo.

Sobre la expulsión de miembros del partido, aseguró que quienes no cumplan los estatutos deben pasar por la comisión ética.