¿Sin Jorge E. Vélez todo se soluciona en el FPC? Debate El Alargue

La pregunta es sencilla pero la respuesta es compleja. Iván Vélez cree que los problemas no se solucinarán con la salida de Jorge Enrique Vélez por la división tan grave que hay dentro de la Dimayor y Campo Elías cree que se soluciona una crisis pero el problema de fondo se mantiene, que según él, es que el presidente de la Dimayor no tiene mando y tiene 36 jefes que le dicen que hacer y que no hacer. Además plantean quien debería llegar a la presidencia de la Dimayor.