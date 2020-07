Farid Díaz: "En la Selección hay que dar la oportunidad a laterales netos"

Farid Díaz, lateral izquierdo del Nacional de Paraguay, recordó lo que fue su paso por Atlético Nacional, donde integró la nómina campeona de la Copa Libertadores, además de alcanzar más títulos con Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio. Díaz se refirió a la importancia de estos dos entrenadores en su carrera deportiva y habló de los jugadores en su posición en la Selección Colombia.

"Recuerdo mi paso por Nacional como si fuera ayer, recuerdo anécdotas, cosas buenas y malas", comentó el jugador nacido en Cesar el día de su cumpleaños número 37.

De los entrenadores con los que trabajó en el cuadro 'Verdolaga' mencionó: "Con el profe (Reinaldo) Rueda, a parte de ser técnico, siempre hubo una gran amistad, sigo teniendo una amistad. Él me enseñó que antes de ser jugador, soy persona; el profe (Juan Carlos) Osorio me ayudó a potenciar mis habilidades, aprendí mucho de él".

Díaz considera que los laterales izquierdos de la Selección, posición que él ocupó, deben ser laterales auténticos y no centrales improvisados. "Tenemos que darle oportunidad al lateral, lateral. Tenemos de donde, tenemos que ensayar con los que tenemos. Hay laterales, pero no nos atrevemos a darle la oportunidad a los laterales que tenemos, o no sé si es que al técnico no le gustan los laterales con salida".

Entretanto, sobre el regreso de la Liga paraguaya, manifestó que se encuentra listo con su equipo para la vuelta esta semana. "Espero estar a la altura de este nuevo arranque y no alejarnos de la punta".