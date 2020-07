Denuncian falta de atención en manejo de paciente COVID en Barranquilla

Leonardo Rodríguez, hijo de Rodolfo Rodríguez, un vigilante de seguridad que murió en Barranquilla, contó que desde que llegó no se le suministró oxígeno. Ellos no podían entrar porque no podían tener contacto con él.

“Nadie nos daba razón, queríamos sacarlo y luego mi papá dijo que ya le habían suministrado el oxígeno por lo que quedamos más tranquilos”, relató en 6AM Hoy por Hoy.

Manifestó que luego le dijeron que estaba en la UCI, cosa que según él no era cierto porque hacía 10 minutos había hablado con su papá.

Señaló que Rodolfo decidió grabar el momento en el que le quitaron el oxígeno cuando se fue al baño, pero luego se lo llevaron.

“Me llama un médico diciendo que mi papá necesitaba una autorización para unas diálisis, pero no me dejaban entrar”, contó que al parecer no le hicieron dicho procedimiento.

Rodríguez manifestó que su papá duro 22 días en ese lugar. Manifestó que, aunque sabe las complicaciones que pueden tener los pacientes de COVID-19, “su atención no fue la mejor”.