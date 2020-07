El Pulso del Fútbol, 14 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Teófilo Gutiérrez con River Plate en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2015, ante Cruzeiro. César dijo: “Ese gol lo marcó Teo en la semifinal de vuelta de ese torneo en el año 2015, el primero fue habilitación suya y el que marcó fue el tercero. Así lo narró Mariano Closs”. Óscar agregó: “El diario argentino Olé en portada publicó una foto de Teo arrodillado, acompañada con el titular “Semidioses””.

Le puede interesar también: Luis Fernando Muriel, baja en el Atalanta tras sufrir un accidente casero

Otro de los temas tuvo que ver con las pruebas de Covid-19 que se han realizado en los equipos colombianos y los jugadores que han dado positivo en los test. César manifestó: “El caso de los dos jugadores de Nacional fue por irresponsabilidad de ellos y debo confirmar una versión aun, en la cual me dijeron que un jugador del Bucaramanga se contagió cuando se fue a jugar un “picadito””. Por su parte Óscar complementó: “A propósito de los dos jugadores de Nacional, me dijeron que me iban a entregar los nombres, porque habían sido muy irresponsables y yo preferí que no lo hicieran, para que no se filtrara la información”.

Le puede interesar también: Víctor Cantillo, positivo por coronavirus en Brasil

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual criticó al entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, porque según él, no se ve la gestión del técnico portugués. Óscar resaltó: “El oyente está de acuerdo conmigo en que Queiroz no trabaja y yo le digo que se la está ganando muy, pero muy fácil”. Mientras César finalizó: “Yo en cambio creo que Queiroz está trabajando y son diferencias en las opiniones, que le vamos a hacer”.

Le puede interesar también: Falcao se pierde el cierre de temporada con el Galatasaray

No olvide escuchar el audio del programa.