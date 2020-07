Falcao se pierde el cierre de temporada con el Galatasaray

Falcao no volverá a los campos de juego por lo que resta de esta temporada, así lo ha informado el técnico del Galatasaray, Fatih Terim, quien explicó que el 'Tigre' no retornará por lo dos juegos que restan de la Liga de Turquía, tras la más reciente lesión muscular que sufrió.

"No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", comentó el entrenador en rueda de prensa.

Falcao disputó 22 partidos entre la Liga y Copa de Turquía y la Liga de Campeones, en las que anotó 11 goles; sin embargo, el samario fue víctima de múltiples lesiones a lo largo de la temporada, la más reciente de ellas, el pasado 21 de junio.

Tras el regreso del fútbol, comenzó el debacle del Galatasaray, que además del samario perdió a Fernando Muslera y a Florin Andone. Ya el equipo no cuenta con ninguna posibilidad de pelear por el campeonato y, a falta de dos ecuentros, es quinto con 52 puntos, buscando al menos una plaza en la Liga de Europa.