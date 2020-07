Mi Banda Sonora con Alejandro Santos

A pesar de ser economista de profesión, Alejandro Santos lleva el periodismo en las venas. Y así mismo, se ha catalogado como uno de los periodistas más destacados del país.

Hizo parte de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, que fundó Daniel Samper Pizano junto con Alberto Donadío. Durante ese período, se dedicó a destapar casos de corrupción y a realizar una fiscalización del poder. Hizo parte de un grupo de investigadores en donde, como dice Santos, la rigurosidad de la verdad fue crucial.

En un momento importante en la historia del país, tras la crisis económica del 2000 y el auge del paramilitarismo, Santos tuvo que tomar las riendas de uno de los medios más importantes de Colombia: Revista Semana. Desde allí, ha trabajado para la construcción de un medio con credibilidad y que sea agente de cambio social.

Conocimos las canciones que han acompañado la vida de Alejandro Santos. Conozca aquí su banda sonora:

Beast of burden-Rolling Stones

L´anno che verrá-Lucio Dala

You can’t always get what you want-Rolling Stones

Il tiempo de morire-Lucio Batisti

Je l´aime a mourir-Francis Cabrel

Gaby oh Gaby-Alain Bashung

Te quiero mucho-Diomedes Díaz & Colacho Mendoza

La Rebelión-Joe Arroyo

La murga de Panamá-Héctor Lavoe

El Carretero-Guillermo Portabales

Whenever god shines his light-Van Morrison

Mi hermano y yo-Los Hermanos Zuleta

Walk on the wildside-Lou Reed

Con ella no hay salida fácil-Yordano

Sitting in limbo-Jimmy Cliff