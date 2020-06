Acción de la Fiscalía envía un mensaje de revictimización: Bernate

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el abogado penalista, Francisco Bernate, explicó que la Fiscalía plantea que no tiene evidencias para demostrar que sí hubo violencia en el caso de la violación a una menor indígena por parte de siete soldados del Ejército. El penalista señala que esta es una tesis muy vieja en la que antes la víctima tenía que llegar a poner la denuncia con morados para demostrar que hubo resistencia y por ende violencia.

Agregó que es inaudito que se plantee que una niña tuvo un encuentro sexual y de que fue consentido con siete personas armadas que no conocía. Además, sostuvo que con esta acción la Fiscalía está revictimizando y desconociendo los hechos de violencia y abuso sexual cometidos por los solados. También planteó que toda relación donde no haya consentimiento es una violación.

Sobre la eficacia de la cadena perpetua, señaló que no puede ser aplicada porque no se ha publicado en el diario oficial y otro de los motivos expuestos fue de que esta quedó establecida para que, aplicada en casos de violencia sexual, pero no de abuso sexual, así como tampoco aplica para el feminicidio. Mientras que el actual código sí da la misma sanción a los delitos anteriormente mencionados.