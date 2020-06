Ley seca y toque de queda para controlar casos de COVID-19 en Barranquilla

Las autoridades endurecieron las medidas de control sanitario en Barranquilla debido al alarmante crecimiento de casos de COVID-19 en esa zona del país. Entre estas, incrementar toque de queda y ley seca para evitar aglomeraciones e indisciplina social.

Las medidas consisten de la siguiente manera:

Entre semana la ley seca opera entre las 9.00 a.m. y las 5.00 a.m. del día siguiente, y para este puente festivo que se avecina, la medida comenzará a regir desde las 9:00 am del viernes 26 de junio hasta las 5:00 a.m. del martes 30.

El toque de queda estará vigente entre semana desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m, mientras que el fin de semana festivo que se aproxima, aplicará desde las 2:00 pm hasta las 5: 00 del martes.

“Muchos preguntan sobre la hora, y es porque el Gobierno Nacional señala que por ley no se puede decretar una ley seca tan extendida, al mismo tiempo, el comercio no esencial, es decir, las tiendas que atienden público y donde hay mayor posibilidad de aglomeración fueron cerradas hasta el próximo martes y estamos evaluando la tasa de contagio. Si se mantiene esa medida hasta el 6 de julio o si es suficiente hasta el 30 de junio”, explicó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo en 6AM Hoy por Hoy