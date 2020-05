Llevo un mes sin ver a mi madre para no exponerla a contagios: Pumarejo

Este año el mejor regalo en el día de la madre para esas personas especiales es una vídeollamada donde le expresemos el amor y agradecimiento que sentimos por ella. Visitarla y llevarle las acostumbradas serenatas, sería exponerlas a un potencial contagio de COVID-19.

Ese ha sido el mensaje del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien expresó sentir el alma partida al saber que su madre, Ingeborg Heins, pasará esta conmemoración sola en casa.

"Llevo más de 30 días sin ver a mi madre, ella vive sola; mi padre (Jaime Pumarejo Certain) murió hace más de una década y me parte el alma que este fin de semana no la podré ver y ella lo pasará sola", expresó.

Recalcó en que "si yo la quiero, lo mejor es no visitarla y exponerla ante un contagio porque estaría yo poniendo su vida en riesgo".

Con su testimonio, el mandatario busca que los barranquilleros entiendan que si no viven con su progenitora es mejor expresarle todo el amor a través de las plataformas virtuales.

"Y si vives con ella, no invites a nadie a visitarla y háganle una pequeña reunión sin emborracharnos y sin pasarse de piña", exclamó.