“Tenemos trabajando al 10% de la gente y eso me parte el corazón": Jorge Rausch

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el reconocido chef Jorge Rausch habló sobre la situación que vive el gremio gastronómico, sobre sus restaurantes, y por supuesto, los empleados:

"A mí me parte el corazón, esto es una situación inédita en la historia. Desafortunadamente no tenemos la caja para pagarle a todos los empleados", afirmó.

Contó que se cumplieron tres meses desde el cierre de los restaurantes, y que han hecho varias cosas para poder salvar el negocio como incursionar en el modelo de domicilios.

"La idea es poder recontratarlos a todos, mi único interés es que la gente pueda trabajar con nosotros", reiteró.

Sobre sus opiniones acerca de las ayudas del Gobierno Nacional a este gremio, dijo:

"El Gobierno no tiene fondos ilimitados. En nuestro sector no tenemos caja para evolucionar, y poder pagar a los empleados. Es difícil responder quincenalmente a un nómina de 300 empleados. No es una crítica al Gobierno, es una radiografía de lo que pasa en el país".

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.