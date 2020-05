El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el tercer gol de Junior en la final del campeonato colombiano del año 1977 frente a Santa Fe. César dijo: “El gol de hoy sucedió el 14 de diciembre de 1977, fue el campeonato de Junior en ese año y los goles del cuadro tiburón fueron de César Lorea y Camilo Aguilar en dos ocasiones”. Sobre el jugador que marcó el gol, Óscar opinó: “Camilo Aguilar es un ex futbolista argentino, que tiene 70 años y jugó en varios equipos en argentina y en Colombia. Actualmente está encargado de dirigir equipos juveniles”.

Le puede interesar también: ¡Una más! La Liga Premier volverá el 17 de junio

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual sugería que los panelistas del programa se abstenían de opinar sobre algunos temas, por no tener pruebas de varios sucesos. César manifestó: “En este programa opinamos de lo humano y lo divino, pero lo que no haremos nunca, es juzgar a una persona de bandido, porque no tenemos la necesidad de destruir a nadie sin pruebas”. Por su parte Óscar complementó: “Yo nací en un hogar pobre, pero honesto, y con respeto y responsabilidad resalto que mis maestros en periodismo nunca me enseñaron a atacar a alguien sin pruebas y estoy orgulloso de eso”.

Le puede interesar también: Natalia Gaitán se despidió del Valencia luego de cinco años

Además opinaron acerca del principio de acuerdo entre el Genk de Bélgica y Atlético Nacional por el futbolista Daniel Muñoz, teniendo en cuenta todas las complicaciones que se presentan en los fichajes actualmente por la crisis sanitaria. César resaltó: “En esta época es muy difícil hacer negociaciones y por eso destaco lo de Nacional con Daniel Muñoz, tiene todo el futuro del mundo y es la más clara proyección del fútbol en Colombia”. Asimismo Óscar finalizó: “Buen viento y buena mar para Daniel, se lo merece”.

Le puede interesar también: Nacional y el Genk de Bélgica llegaron a un acuerdo verbal por Daniel Muñoz

No olvide escuchar el audio del programa.