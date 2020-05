El Pulso del Fútbol, 22 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Orlando Berrio con Nacional a Rosario Central en los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2016. César dijo: “Berrio anotó 36 goles en dos pasos por nacional y la narración del “Paisita” Múnera Eastman es una locura y emociona a los hinchas de Nacional”. Sobre el gol Óscar opinó: “Nos hacían falta las narraciones del “Paisita” Múnera y de Berrio le cuento que es hincha de Nacional y en cualquier momento puede salir de Flamengo”.

Le puede interesar también: "En julio podrían jugarse los primeros partidos": Álvaro Uribe Vélez

Otro de los temas tuvo que ver con la reunión entre los presidentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, presidentes de los equipos, varios viceministros y el senador Ávaro Uribe. Óscar manifestó: “Le fue bien al fútbol en la reunión de ayer, ya está casi segura la fecha de la reanudación de los entrenamientos y lo más seguro es que los partidos a puerta cerrada empiecen en agosto”. Mientras César comentó: “Una reunión con 29 presidentes de los equipos, 4 viceministros, Jorge Enrique Vélez, Ramón Jesurún y Álvaro Uribe no puede ser política, quizás se le pueda llamar reunión de estado”.

Le puede interesar también: México da por terminada la Liga MX y declara el título desierto

Además opinaron acerca de la importancia que tienen los equipos llamados “chicos” en las decisiones del fútbol profesional colombiano. Óscar resaltó: “Yo no mencioné ningún equipo, pero no me parece que tengan la misma importancia que otros equipos que si tienen hinchas y estadio”. Por su parte César destacó: “Esos equipos deben existir y deben opinar, porque hay casos como el de Envigado que ha sacado muchos jugadores. Pero no pueden tomar las decisiones”.

Le puede interesar también: "El fútbol tiene que volver, todos lo necesitamos": Julio Comesaña

No olvide escuchar el audio del programa.