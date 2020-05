Fenalco pidió al Gobierno un nuevo subsidio para pagar la prima de junio

La petición de aplazar el pago de la prima de junio la hizo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ante la incertidumbre de la reapertura total del comercio y falta de liquidezde las empresas para cumplir con este derecho que tienen los trabajadores colombianos.





"Los empresarios especialmente los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima del mes de junio de 2020. No hay recursos, hay total iliquidez y no hay caja", afirmó Cabal.



Afirmó que a esa situación se suma que el crédito es muy precario y por eso están planteando la posibilidad que se extienda el subsidio de la nómina al pago de la prima o en su defecto se aplace para pagarla en el segundo semestre.



El dirigente gremial aseguró que se debe estudiar, bien sea un nuevo subsidio complementario del Gobierno o la decisión de aplazar este pago para el segundo semestre cuando se haya empezado a activar la economía.