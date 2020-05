"En Venezuela nunca existieron campamentos autorizados por el Gobierno"

El presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, manifestó que se generó una situación bastante delicada con las declaraciones del Comisionado de paz, que celebró la inclusión de Cuba en la lista de países terrorista por parte de los Estados Unidos.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio afirmó que Cuba es uno de los países que es garante del acuerdo de paz y su papel ha sido clave en la implementación de los compromisos que fueron adquiridos entre las partes.

Añadió que esta clase de incidentes no están contribuyendo en la consolidación del proceso de paz en Colombia.

Dijo que está convencido que no existe una sola prueba que Venezuela los haya respaldado y menos en la actualidad, porque Nicolás Maduro es "un estadística que no va a respaldar causas que no tienen ningún futuro".

Agregó que los campamentos de las FARC en territorio venezolano nunca estuvieron el aval del Gobierno del vecino país.

Finalmente, aseguró que la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) se debe mantener en beneficio del proceso.