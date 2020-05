El Pulso del Fútbol, 11 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Miguel Ángel Borja con Atlético Nacional en la final de la Copa Libertares 2016, frente a Independiente del Valle. César dijo: “Borja marcó cinco goles en cuatro partidos, dos en la semifinal de ida contra Sao Paulo, otros dos en el partido de vuelta y el gol del título frente a Independiente del Valle”. Mientras Óscar opinó: “La prensa en Ecuador acepto el título de Nacional, pero resaltó la gran campaña de Independiente del Valle”.

Otro de los temas tuvo que ver con la postulación de los dos goles de Carlos Bacca en el Sevilla, contra el Dnipro en la final de la Europa League 2015, como los tantos más importantes de un jugador colombiano en Europa. César manifestó: “Yo había dado los de Falcao Gracía al Chelsea y Faustino Asprilla al Milán. Pero tiene razón con los goles de Bacca y vamos a buscar la narración de uno de ellos”. Sobre el tema Óscar explicó: “Nadie le puede quitar ese merito a Carlos Bacca, en ese entonces hizo dos buenos goles y tuvo una excelente temporada”.

Además opinaron acerca de las diferencias entre la Selección Colombia de José Pékerman y la del actual entrenador Carlos Queiroz. Óscar destacó: “Tienen sus diferencias. Pero yo no me olvido de lo que le pido a Queiroz, llegó la pandemia, pero él tiene que llegar a la final de la Copa América y llevarnos al Mundial de Qatar”. Por su parte César resaltó: “Creo que Queiroz aún no ha empezado y necesita tiempo. Solo dirigió la Copa América e hizo un buen partido frente a Argentina. Hay que esperar”.

