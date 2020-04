El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la denuncia de Daniela Cortés, pareja del futbolista Sebastián Villa, por un supuesto caso de violencia de género. Óscar dijo: “Lo único que conozco es que Villa ya salió a decir que eso no es verdad y Boca Juniors mediante un comunicado expresó que pondrá a sus abogados y al representante del jugador al frente de este caso”. Sobre el tema César opinó: “Es una situación difícil y más, cuando su ex pareja Alexandra Marín también dice que recibió agresiones. De ser culpable sería un mal precedente para volverlo a llamar a la Selección Colombia”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual hablaba de Juan Román Riquelme, su importancia en la historia de Boca Juniors y su fallido paso por el Barcelona. Óscar explicó: “Nuestro oyente dice que en estos días están transmitiendo un programa de la historia de Riquelme y que para él, Juan Román está entre los tres mejores de Boca Juniors en todos los tiempos, junto a Maradaona y Óscar Córdoba”. Por su parte César resaltó: “Riquelme no pudo triunfar en el Barcelona porque Louis van Gaal decía que no corría y por eso no lo ponía”.

Además opinaron acerca de los ex jugadores Bernardo Redín, Jairo Arboleda y Carlos “El pibe” Valderrama, y quien fue el de mejor juego entre los tres. César destacó: “Todos son extraordinarios, pero Redín no fue mejor que Valderrama. Era más un complemento y no estoy de acuerdo con los que dicen que el “Pibe” solo fue melena y cámaras”. Mientras Óscar finalizó: “Redín era la llave de Carlos, Carlos no era la llave de Redín. Y pienso que a Arboleda si le faltaron las cámaras que tuvo “El Pibe””.

