El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los mejores y los peores estadios que ellos han visitado, hablando de su diseño arquitectónico. César dijo: “Nunca me ha gustado el Estadio Maracaná, siempre me pareció un estadio viejo, feo y no mejoró mucho con la remodelación del Mundial de Brasil en el 2014. Y creo que La Bombonera si es un estadio con un gran nivel arquitectónico, porque supieron aprovechar el poco espacio para hacer un estadio tan grande”. Por su parte Óscar complementó: “Y además, están pensando en la remodelación de La Bombonera y va a quedar de casi 60 mil personas”.

Otro de los temas tuvo que ver con la dupla de volantes de marca de la Selección Colombiana de la época, en la que Francisco Maturana era el entrenador. Sobre esto César manifestó: “A mí siempre me gustó más la dupla entre “Carepa” Gaviria y Harold Lozano, porque uno le daba marca y el otro era un jugador de las dos áreas” y agregó “Critiqué la dupla de “Barrabás” Gómez y Leonel Álvarez y por eso tuve diferencias con “Bolillo” y Maturana. Después entendí todo lo que le daba “Barrabás” y Leonel al equipo y porque debían ser los titulares de la selección”.

