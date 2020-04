“En Colombia las EPS son peores que el coronavirus”: Gobernador de Caldas

El Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, está promoviendo una firmatón para que las EPS le paguen las deudas al eje cafetero que suman 546 mil millones de pesos de los cuales 194 mil millones son de Caldas.

Aparte de las peticiones para pagar a los hospitales para mejorar la atención, el Gobernador señaló que “nuestro temor es que las EPS, al no haber cancelado la cartera y no estar a la altura de las expectativas, pues estos 2,7 billones de pesos no sean efectuados en los hospitales para subsanar la crisis del coronavirus”.

Por ello, Luis Carlos Velásquez indicó que esperan que los recursos entregados por el gobierno sean llevados a la atención efectiva de la ciudadanía por medio de los hospitales.

“Suplicamos a las EPS que los recursos lleguen a la ciudadanía para atender la epidemia”, señaló el mandatario asegurando que “en Colombia, peor que el coronavirus, son las EPS”.

