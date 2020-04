El Pulso del Fútbol, 15 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los mejores arqueros colombianos en la historia del balompié nacional y mundial. César dijo: “Esta respuesta ya la hemos dado antes y creo que los mejores son Óscar Córdoba, Miguel Calero, Faryd Mondragón, René Higuita y “El caimán” Sánchez. Y creo que usted está de acuerdo con esos nombres”. Óscar respondió: “Estoy de acuerdo, esos son, sin desconocer lo hecho por Henao y otra infinidad de nombres que también fueron importantes”.

Otro de los temas tuvo que ver con la conmemoración del nacimiento de Miguel Calero el día de ayer y alguna anécdota de nuestros panelistas con el difunto arquero. Óscar resaltó: “Una vez fui a visitarlo a México cuando estaba en Pachuca. Él paró el entrenamiento y vino a saludarme. Eso ya no lo hace ningún jugador”. Por su parte César destacó: “En la Copa América de 1999 en Paraguay, yo le iba a hacer una entrevista y no me podía conectar. Calero me esperó fácilmente 45 minutos y después le pude hacer la entrevista”.

Además opinaron acerca de los goles que más han gritado nuestros panelistas en su carrera, a raíz del correo enviado por un oyente, que es fotógrafo y ha tenido la oportunidad de cubrir dos mundiales. Óscar manifestó: “Muchos goles nos han emocionado, el de James en 2014, Rincón en el 90 y también hemos gritado el de otros que no son colombianos, como Messi y Cristiano Ronaldo”. Mientras César finalizó: “El que más grité fue el de Rincón frente a Alemania en Italia 90 y le agradezco a nuestro oyente por compartirnos la secuencia del gol de James”.

