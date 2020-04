Mi Banda Sonora con Luly Bossa

Los oyentes eligieron, a través de la página web de "A vivir que son dos días", la Banda Sonora con Luly Bossa. Una mujer que se ha destacado por ser una persona trabajadora, excepcional y talentosa. La televisión colombiana ha tenido la oportunidad de verla destacarse en distintas facetas y, sin duda, hace parte de su historia.

Una mujer que, a pesar de las adversidades, ha sabido capotearlas y ha sacado a sus dos hijos adelante.En esta oportunidad conocimos el lado humano y sensible de Luly Bossa.

Conozca aquí la lista de canciones de la actriz colombiana:

How deep is your love-The Bee Gees

Niña Bonita-Roberto Angleró

Detalles-Oscar de León

Let´s groove-Earth Wind & Fire

El sombrero de Yarey-La Original de Manzanillo

Thriller-Michael Jackson

Wannabe-Spice Girls

Castellano qué bueno baila usted-Oscar de León

Ah ah, oh no-Willie Colón & Héctor Lavoe

Cali pachanguero-Grupo Niche

Happy-Pharrell Williams

No hay cama pa tanta gente-Gran Combo de Puerto Rico

Can´t stop the feeling-Justin Timberlake

I smile-Kirk Franklin