No abandone los animales de granja por el temor al coronavirus

Un llamado a los campesinos de Colombia para que mantengan los cuidados sobre los animales de granjas, en medio de la pandemia del coronavirus, han hecho diversas organizaciones.

El propósito es que los diversos tipos de ganado, aves y demás, reciban los cuidados necesarios y no sean abandonados en medio del temor que el coronavirus causa entre la gente, dijo el doctor Francisco José Garay, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.

En entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, dijo que lo más importante hoy es saber que los campesinos inclusive están mucho más seguros que los habitantes de ciudad.

No significa que el virus no pueda llegar a las zonas rurales, pero si los campesinos se cuidan en su entorno, no salen, no están en contacto con otras personas o lo hacen con el cuidado necesario cuando lo requieran, el coronavirus difícilmente llegará, dijo.

Hemos escuchado sobre el origen zoonótico del coronavirus, pero no hay ningún estudio reciente que diga que el virus se pueda transmitir de los humanos a los animales o viceversa, afirmó.

El doctor Francisco José Garay explicó que algunos animales pueden ser descuidados por el temor de las personas porque les dicen no salgan, pero ese no salgan es de las granjas. Si se quedan allí, se lavar las manos y siguen las demás recomendaciones, pueden trabajar normalmente, apuntó en la entrevista con Al Campo, de Caracol Radio: