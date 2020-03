"Es muy delicado decir si estoy de acuerdo o no": Diego Valdés

Diego Valdés, delantero de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBAR Caracol de Caracol Radio sobre el posible ajuste salarial que sufrirían los jugadores del cuadro 'Cardenal' a raíz del cese de actividades, debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Valdés no quiso profundizar en la polémica generada luego de que el equipo bogotano publicará en redes sociales una encuesta a los aficionados, sobre el reajuste salarial a los jugadores, al respecto explicó: "Poner la opción en una encuesta no fue la manera, pero ya pasó".

Sobre si ve viable la situación, no tomó una postura, a la espera de que se les presente una propuesta. "No es fácil para nadie. Es muy delicado decir si estoy de acuerdo o no. Hay que hablar y llegar a puntos medios. Todos necesitamos ingresos".

El 'Loco' Valdés agregó: "No todo el mundo tiene la capacidad de un día para otro cambiar su ingreso. Es mirar, hablar y ver que propone la directiva. Es un tema para tratar individualmente".

De igual manera, comentó que cuando sea posible volver a jugar, esperaría que se les diera un tiempo para tener una nueva "pretemporada" antes de reiniciarse el campeonato.

Finalmente concluyó: "Personalmente estoy tranquilo. Cuando llegue el momento de sentarse con el presidente del club se pondrá uno a analizar la situación".

Diego Valdés es uno de los goleadores del presente campeonato junto a Michael Rangel del América, cada uno con 5 anotaciones.