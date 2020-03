El Pulso del Fútbol, 27 de marzo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los equipos que están a favor y en contra del actual presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez. César dijo: “hay 24 equipos que respaldan a Vélez, 10 que están en contra y dos que están en el limbo. De esos diez solo hay uno que mueve el torniquete y por eso creo que el sistema equitativo actual del fútbol colombiano va a desaparecer” y agregó “El que más trabaja tiene que ser el que más gana”. Por su parte Óscar complementó: “Usted tiene toda la razón, ese es el camino de la vida”.

Otro de los temas tuvo que ver con la consulta de oyente, el cual preguntaba por el balompié argentino y si se utilizaba, o no, la táctica en los equipos de ese país. Óscar explicó: “Si hablamos de táctica obviamente hay que poner a los argentinos. Ello siempre han trabajado mucho eso, pero nunca han dejado de meter”. Mientras César resaltó: “El tema es simple, los argentinos le enseñaron de táctica a los colombianos y por eso no los podemos subestimar”.

Además opinaron acerca de los periodistas deportivos que han tenido dotes futbolísticos, por lo menos, en el balompié aficionado. César destacó: “Para mí, el mejor es Jorge Valdano y me imagino que don Óscar Rentería va a decir que él es uno de los buenos periodistas deportivos jugando fútbol”. Asimismo Óscar finalizó: “No lo voy a decir, porque no quiero que me repita eso de que soy “chicanero”. Pero pregúntele a la gente que me vio jugar y saldrá de la duda”.

No olvide escuchar el audio del programa.