¿Qué medidas económicas tomar ante crisis del coronavirus?

En Hora 20 nos dedicamos a analizar las medidas económicas. Las que han tomado varios países del mundo y las que toma Colombia y debe tomar. Cuáles son los efectos reales en el bolsillo de los colombianos al tener un dólar a $4.000 y el cierre de comercio y establecimientos que puede empezar a afectar la economía de muchos colombianos.

Ante el avance del coronavirus en el mundo y del impacto que ha tenido en la economía. Cientos de países hoy están volcados a detener la propagación del virus, pero también a buscar medidas económicas que contengan los números en rojo de los últimos días.

En Colombia, se empieza a sentir el efecto del coronavirus en la economía, y aunque no se ha decretado curentena o medidas aun más estrictas. Hoy contamos con un dólar por encima de los $4000; el barril del crudo está por debajo de los $30 dólares y la bolsa ha tenido caídas históricas; sin embargo, la jornada que termina no fue tan mala como la de días anteriores.

Ante este panorama cientos de colombianos, empiezan a sentir los estragos del coronavirus en sus bolsillos. Se han encarecido algunos productos básicos del consumo constante de las personas. El comercio empieza a cerrar sus servicios, dejan de tener un flujo constante en su caja y se teme por la crisis de los sectores competitivos, las pequeñas empresas y los informales

Debido a la compleja situación se han tomado medidas como cambios en el calendario de pago de impuestos hoy; arancel 0% en 110 subpartidas del sector salud y aviación. Algunos bancos como Bancolombia y Colpatria han abierto una línea especial comercial por valor de $600 millones para pymes, empresas y corporativos….

El banco de la república, en junta extraordinaria puso a partir del viernes 17 billones de pesos para el sector financiero y abrió el esquema de usar dinero para cubrir el riesgo de una mayor precio del dólar.

Algunos gremios como Andi y Fenalco le piden a los mandatarios locales que no se decrete el toque de queda; ya que esto puede generar más efectos negativos en la economía.

Desde el Congreso, nueve senadores y representantes enviaron una carta al Presidente de la República, pidiéndole que se decrete el estado de emergencia, con el fin de que se expidan medidas drásticas para aliviar los impactos económicos negativos que ha tenido el país en los últimos días a causa del coronavirus. También se han escuchado propuestas como aplazar los pagos de hipotecas, bajar las tasas de interés y un subsidio temporal para los más vulnerables.

Lo que dicen los panelistas

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aclaró que la economía del país y del mundo pasa por malos momentos debido a dos hechos; el primero, los efectos que ha generado el coronavirus por la reducción en el consumo y por la incertidumbre. El segundo motivo explicado es la crisis del petróleo generada por la disputa entre la OPEP y Rusia para fijar la producción de petróleo. Mejía señala que las medidas que debe tomar el país deben ir enfocadas en tener una política fiscal clara; reorientar el gasto y fortalecer sectores que generan empleo como la construcción y la infraestructura. Considera que las personas de bajos recursos e informales serán los mas afectados; por eso considera que es necesario que se empiece con la medida de la devolución del IVA a los más pobres.

Añade que es necesario que los bancos hagan los estudios de riesgo respectivos en cada caso para que se puedan profundizar en las medidas que debe tomar la banca; ya que en muchas ocasiones las medidas para frenar el coronavirus se pueden fortalecer. También dice que es escéptico con el hecho de que el Banco de la República baje las tasas de interés, debido a que el país podría afrontar una inflación fuerte en los próximos meses, como consecuencia del alza en el dólar y depreciación del peso colombiano.

Fernando Quijano, director del diario La República, considera que el panorama económico actual del país es muy complejo, ya que la crisis del coronavirus “coge al país con un petróleo a USD $28; moneda devaluada y dólar a $4.000” dice que esto hace que el país deba reorganizar sus cuentas. Ante la cantidad de propuestas que se han hecho desde varios sectores para aliviar las finanzas del país, considera que hay muchos populistas pidiendo condenación de deuda y subsidios para todos los que lo necesitan. Señala que es necesario que los bancos acomoden sus fichas para facilitar el acceso de muchos usuarios, pero dice que se debe tener en cuenta cada caso en particular.

Piensa que no podemos fomentar una cultura del no pago de las deudas y que en Colombia hay instituciones económicas y financieras bien cimentadas para que no se incurra en la mora de las deudas que han adquirido tanto particulares, como pymes y grandes empresas. Concluye que esperaría que el Banco de la República reduzca las tasas de interés y la tasa de usura; con el fin de aliviar las finanzas de algunos sectores afectados por la crisis del coronavirus.

David Barguil, senador por el partido Conservador, considera que es necesario la reducción de las tasas de interés, con el fin de inyectarle liquidez a la economía y a las empresas del país. Señala que el sector turismo, bares y restaurantes son los que están pasando la peor parte de la crisis y dice que por lo tanto es necesario proteger a los empleados y buscar alternativas para que sean protegidos por el Estado, por lo tanto, señala que es necesario en el eventual caso un subsidio temporal del desempleo para que se proteja a los que se han quedado sin trabajo. Otra de las medidas que propone es tener la posibilidad de moratoria de créditos por unos meses, hasta que la situación se logre regular en el país.