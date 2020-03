El Pulso del Fútbol, 16 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería comenzaron el programa con un gran mensaje para la audiencia. César destacó: “más vale prevenir, que curar, es una frase que todos tenemos que asumir desde un punto de vista personal para el beneficio colectivo, por la emergencia del coronavirus”, además agregó: “si no pensamos en la gente y las demás personas, este tema va a caer en niveles totalmente incontrolables” y complementó: “no se puede hacer deporte cuando el riesgo es inminente y cuando el final de la pandemia no tiene fecha”.

Le puede interesar también: Equipos colombianos suspenden sus entrenamientos por coronavirus

Otro tema que se trató fue la respuesta a un oyente que preguntó a los panelistas, ¿qué opinaban de la liga de fútbol colombiana en instancias internacionales? Óscar contestó: “al principio a Colombia le costó muchísimo, por ejemplo, América tuvo cuatro subcampeonatos en la Copa Libertadores y ningún título, estamos muy lejos de Brasil Argentina y Uruguay”. César señaló: “la liga colombiana tiene cuestionamientos serios en su calidad internacionalmente a los equipos colombianos no les ha ido bien”.

Le puede interesar también: Este sería el plan de la UEFA para 'acelerar' la Champions League

Además, hablaron de la situación de varios eventos futbolísticos que posiblemente sean cancelados por el Coronavirus. Óscar resaltó: “cuando todos en la vida estamos iguales, en ese caso sufriendo por el coronavirus no hay ventajas, todos los países y el futbol están prácticamente en lo mismo”. César finalizó: “lo más importante es que la emergencia pase y que los jugadores puedan volver a jugar y volver a estar en actividad, además mañana se aplaza la Eurocopa de naciones y en la tarde la Copa América y en los próximos días los Juegos Olímpicos de Tokio".

Le puede interesar también: El Galatasaray de Falcao pide suspender la Superliga de Turquía

No olvide escuchar el audio del programa.