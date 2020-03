Mi Banda Sonora con Juan Diego Alvira

A través de una lista de canciones, recorrimos la vida de Juan Diego Alvira, quien desde pequeño soñó con ejercer el periodismo en televisión. Sin duda, Juan Diego se ha conectado con la gente de distintas maneras: desde su forma de contar las historias de los barrios, hasta explicar de una manera sencilla, por ejemplo, la tecnología y la economía.

Desde su infancia en Tolima, era un niño conversador y experto en narrar los mitos y las leyendas, que hacen parte de nuestra tradición oral colombiana. Más adelante, en Bogotá pudo consolidar grandes amistades que lo llevaron a guardar bellos recuerdos de la universidad.

En su carrera profesional ha sido un periodista disruptivo que, de una manera didáctica y pedagógica, acerca las historias y las noticias a la gente. Juan Diego Alvira tiene presente que el periodismo es de la gente.

Mantiene un estrecha relación con su esposa y su hija, precisamente, porque se prometió no vivir un divorcio como lo vivieron sus padres.

No nos queda dudas de que Alvira es un hombre comprometido, buen lector, responsable, creativo y admirable.

Conozca aquí la lista de canciones de Juan Diego:

El bunde tolimense - Los hermanos Collazos

Los guaduales - Garzón y Collazos

La mochila azul - Pedrito Fernández

El sanjuanero - Versión de Nelson y sus estrellas

Será que no me amas - Luis Miguel

Nuestro sueño - Grupo Niche

Mi agüita amarilla - Los Toreros Muertos

Knocking on heavens door - Guns N Roses

Amigos - Enanitos Verdes & Alejandro Lerner

Traigo una pena - Franco de Vita

Take my breath away - Berlin

Always - Bon Jovi

Te mando flores - Fonseca

New Sensation - INXS

Danza Kuduro - Don Omar