Mi Banda Sonora con Juan Manuel Barrientos

Tuvimos el gusto que recibir a al chef Juan Manuel Barrientos, un hombre que ha buscado la manera de romper las barreras de la cocina y ser disruptivo en la forma de cocinar nuestros platos.

Creció con una familia paisa y trabajadora, por tanto, conoció desde muy joven la noción de trabajo. Emprendió su proyecto del restaurante desde muy joven con un carro de perros calientes usado, un ventilador y dos camisas para cocinar. A pesar de tener pérdidas y de no pegar fuerte en Bogotá, fue una persona persistente y constante. Ahora los frutos de sus esfuerzos lo han llevado a dejar el nombre de nuestro país en alto.

Es un padre y un esposo excepcional, quien dedica parte de su tiempo a compartir en familia.

Además de cocinar platos excepcionales, le apuesta a la paz. Dentro de sus cocinas realiza capacitaciones a soldados, desmovilizados de las FARC, desmovilizados de las AUC, víctimas e indígenas para contribuir en el proceso de la reconciliación y el perdón en el país.

Disfruta de la música de Andrea Bocelli y Joan Mnauel Serrat.

Conozca su lista de canciones que hicieron parte en su banda sonora:

Vivir mi vida - Marc Anthony

Judith - Silvio Rodríguez

All of me - John Legend

Desconocidos - Mau, Ricky, Manuel Turizo & Camilo

Un dulce melodrama - Andrea Bocelli

Caribbean Blue - Enya

Pueblo Blanco - Joan Manuel Serrat

Corazón guerrero - Willie Colón

La temperatura - Los Hermanos Lebrón

Verano - Antonio Vivaldi

Tú eres mi tesoro - Andrea Bocelli