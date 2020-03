El Pulso del Fútbol, 10 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las declaraciones del máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, en las que aseguró que en el fútbol colombiano, los que deciden los resultados son los apostadores. César refiriéndose a esto destacó: “las declaraciones sin pruebas como las de Pimentel, no le convienen ni al fútbol ni a ellos. Además, no se sabe Pimentel a qué tipo de apuestas se refiere, si a las autorizadas o a las clandestinas”. Óscar complementó: “Eduardo Pimentel puede ser sancionado y eso es suficiente si no presenta las pruebas”.

Otro tema que se trató fue la respuesta a un oyente que manifestó su inconformidad con la gestión económica de los directivos y equipos del fútbol colombiano a nivel general. César respondió: “el fútbol tiene que ser financieramente sostenible para que valga y para que sea exitoso, los directivos en Colombia son más malos que buenos, pero algunos recuperaron el déficit de los equipos”. Óscar añadió: “meterse a un equipo y con intenciones de quedarse la plata es fácil, pero invertir el propio dinero al equipo y quererlo sacar adelante es tarea complicada”.

Además, hablaron sobre los problemas judiciales de Ronaldinho y su estancia por la cárcel paraguaya debido al uso de un pasaporte adulterado. Óscar resaltó: “Ronaldinho no está para meterse en esos problemas, mancillando el buen nombre que tiene, por Dios”. César finalizó: “cómo va a entrar uno con un pasaporte falso a Paraguay teniendo el brasileño, con el que ha viajado por todo el mundo, quién sabe por lo que está pasando, es muy raro y muy triste para esta gran figura del fútbol mundial”.

