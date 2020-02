El Pulso del Fútbol, 28 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería estuvieron presentes en el Centro Comercial Unicentro, en donde en compañía de los fieles oyentes de El Pulso del Fútbol, hablaron de diversos temas, uno de ellos fue sobre la sanción de la Comisión de Arbitros del FPC, que apartó a ocho árbitros por malas actuaciones. Óscar dijo: “felicito a la comisión arbitral porque decidió no volvió a nombrar a los árbitros que fallan demasiado y además llenaban de errores el fútbol nuestro”, César añadió: “la comisión no puede ni suspender, ni sancionar al no ser empleados de la federación”. Óscar agregó: “estos árbitros no es que deban irse del fútbol, solo deben prepararse mejor”.

Otro tema que se trató, tuvo que ver con los favoritos de nuestros panelistas para el clásico del fútbol español, Real Madrid contra el FC Barcelona, qué se disputara el próximo domingo 3 de marzo. Óscar destacó: “Voy a hacer fuerza para que pierda el Real Madrid con Barcelona por las injusticias que se están cometiendo con James, pero si ponen a James tengo que cambiar”. César, se mostró de acuerdo con su compañero y con el público presente que opinaba lo mismo y finalizó: “yo no voy por ninguno, si Juega James Rodríguez por el Real Madrid”.

